L’asfalto è stato appena rifatto ma in via Cagliari, a Sestu, già qualcosa non va: la banchina, cioè lo spazio tra carreggiata e marciapiede, non è stata rifinita con lo strato di materiale liscio, lasciando in alcuni tratti anche il ferro, un pericolo per ciclisti e non. «L’ufficio tecnico ha informato l’impresa responsabile dei lavori», dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni. «Presto sarà passato un consolidante». (g. l. p.)

