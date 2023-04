Banchina di riva, i lavori vanno a gonfie vele 

Proseguono a gonfie vele i lavori di potenziamento della banchina di riva. Dai primi di febbraio le imprese Sarda lavori e Turismar lavorano senza sosta per adeguare l’area, dove il traffico è rimasto interdetto per otto anni, nel rispetto di un’ordinanza emessa nel 2014 dal Circomare di Arbatax per cedimenti diffusi.

All’epoca l’Ufficio circondariale marittimo aveva accertato un crac strutturale, tanto che si era reso necessario un provvedimento estremo per salvaguardare l’incolumità degli utenti. Per ragioni logistiche i vecchi solai con cui era stato costruito il molo sono stati asportati a blocchi interi. La durata dell’intervento, un affare da 660 mila euro commissionato dall’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, è stimata in tre mesi e dunque se il cronoprogramma verrà rispettato entro maggio lo scalo potrebbe avere una banchina tirata a lucido. Ne potranno beneficiare tutti gli operatori marittimi, a cominciare da quelli che gravitano nel settore delle escursioni turistiche alla continua ricerca di spazi confortevoli e adeguati all’ormeggio dei natanti. L’intervento rientra in un più ampio programma di lavori che l’Authority ha in agenda per ammodernare l’infrastruttura. Per apportare migliorie al porto di Arbatax l’Authority, presieduta da Massimo Deiana, ha stanziato 30 milioni di euro. Venti sono destinati al potenziamento delle banchine, altri 8 alla stazione marittima e infine 2 milioni a riqualificare l’impianto di illuminazione. (ro. se.)

