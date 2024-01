Banchina ancora in ostaggio dei vecchi relitti in abbandono 

Anno nuovo, problemi vecchi. A Sant’Antioco la guardia costiera procederà con la denuncia per inquinamento ambientale contro il proprietario di una delle barche vecchie e fatiscenti rimosse dalla banchina del porticciolo e depositate nello spazio adiacente. Sull’argomento fa chiarezza il comandante del porto.

«Uno dei due proprietari ha mantenuto fede agli impegni presi e si è fatto carico della rimozione dei materiali derivanti dalla demolizione della sua barca - precisa il tenete di vascello Fabio Vaccaro - l’altro invece non ha ottemperato agli impegni che aveva preso, nonostante tutto il tempo concesso. Pertanto, stiamo procedendo con la convocazione nei nostri uffici per l’attuazione di tutto ciò che è previsto dalla normativa di salvaguardia ambientale e metteremo a suo carico tutte le conseguenze che ne deriveranno». Sull’altra area invece, adiacente e sotto sequestro, il Comune ha fatto richiesta di poterla avere in consegna. «La mia idea è quella di rendere fruibile quell’area alla cittadinanza - dice il sindaco Ignazio Locci - abbiamo già stanziato le somme e l’impresa è pronta, nel momento in cui otterremo la risposta, per procedere alla messa in sicurezza e renderla fruibile. Naturalmente chiediamo la consegna, o meglio, ce ne occupiamo da momento in cui ci dicono che sarà un area in disponibilità del Comune». L’insieme delle due azioni, porterebbe a restituire ai cittadini non solo la disponibilità e la fruibilità dell’intera zona, ma anche l’immagine di una cartolina, purtroppo ancora oggi inquinata. (s. g.)

