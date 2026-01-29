Banchiere ucraino assassinato a Milano 

MILANO. Le telecamere di sorveglianza riprendono due persone uscire da un palazzo di via Nerino, a pochi passi dal Duomo. Nel cortile interno rimane il corpo a terra di un uomo precipitato dal quarto piano di un appartamento affittato come b&b. L’ipotesi è che si sia trattato di un omicidio che si è tentato di far passare per un suicidio.

La moglie

È l’identità della vittima, accertata con sicurezza solo dopo qualche giorno, a trasformare questa vicenda in una spy story. Il 54enne volato da una finestra per quindici metri, nel tardo pomeriggio del 23 gennaio, forse ucciso poco prima, è Alexander Adarich, nazionalità ucraina e cittadinanza romena, ex banchiere e manager d’affari, proprietario fino al 2020 di una banca commerciale ucraina, la Fidobank, e poi con interessi recenti in società con sede in Lussemburgo. Quell’appartamento era stato prenotato dal 22 al 24 gennaio, ma non a suo nome. Gli agenti della mobile hanno sentito la sua seconda moglie, con cui viveva in Spagna. La donna avrebbe riferito che il marito doveva andare a Milano e rientrare a casa in giornata.

Un viaggio breve per concludere degli affari, che però non le aveva spiegato nel dettaglio.

I filmati

Gli investigatori stanno analizzando le telecamere della zona, incrociando al «millesimo di secondo» i video per analizzare entrate e uscite nel palazzo. Alcune immagini mostrano Adarich entrare da solo il 23 gennaio. Poi, dopo la caduta, si vedono uscire le due figure. Il sospetto è che nel B&b ci fossero anche altre persone. La custode del palazzo ha raccontato che dopo aver sentito il tonfo ha visto affacciarsi un uomo, che poi incrociandola le ha chiesto in inglese “Cos’è successo?”. L’autopsia sarà effettuata nei prossimi giorni. Da un primo esame, oltre alle lesioni da caduta, sono emersi dei segni «di costrizione» sui polsi, come se fosse stato legato, e altri forse compatibili con colpi violenti. Non si può escludere lo strangolamento. Adarich non aveva con sé effetti personali, né un trolley né un pc o un tablet. Introvabile il telefono. I dispositivi potrebbero essere stati portati via da chi l’ha ucciso.

RIPRODUZIONE RISERVATA