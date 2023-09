Banchi di prova per il Poz  

Non più per la medaglia, ma per continuare a crescere pensando al preolimpico che porta a Parigi 2024. Sfida tra due allenatori italiani a Manila (10.45 italiane, diretta Rai Sport, Sky Sport Summer, Now e Dazn): l'Italia di Pozzecco e la sorprendente Lettonia di Luca Banchi, ex Milano e Pesaro, che ha ceduto alla Germania solo di un canestro. Chi vince va alla finale di sabato per il quinto posto, chi perde farà la finalina per il settimo. La batosta subita per mano della miglior Usa vista finora crea quella voglia di riscatto che può tornare utile a Datome e compagni. Inciso: le semifinali domani saranno Serbia-Canada (10.45) e Germania-Stati Uniti (14.40).

L'avversaria

La Lettonia costruita da Banchi è formazione solida e che gioca un'ottima pallacanestro: nei girone di qualificazione ai Mondiali ha fatto 9/10 battendo Belgio, Grecia, Turchia e una volta i serbi, perdendo poi 101-100. In questa World Cup ha eliminato la Francia 88-86, sconfitto i campioni della Spagna 74-69 e anche il Brasile 101-84. Due lettoni giocano in Italia: Strautins (Tortona) e l'ala Grazulis (Trento) che sta producendo 12,5 punti di media col 38% nelle triple e 4 rimbalzi. Altri punti di riferimento sono la guardia Zagars con 14 punti, il 45% da tre e 6 assist, l'ala Davis Bertans (nella Nba con Oklahoma) che ha cifre simili e il lungo Smits che viaggia a 13,5 punti col 72% da due e 4,5 rimbalzi.

Italia : Spissu, Tonut, Melli, Fontecchio, Ricci, Spagnolo, Polonara, Diouf, Severini, Procida, Pajola, Datome. All. Pozzecco.

Lettonia : R. Kurucs, Dav. Bertans, Dai. Bertans., Smits, Strautins, Cavars, Skele, Grazulis, Pasecniks, A. Kurucs, Zagars, Zoriks. All. Banchi.

RIPRODUZIONE RISERVATA