Banchi chiama Vincini e dà la fascia a Polonara 

Iniziano le qualificazioni al Mondiale di basket 2027. A una settimana dall'esordio con l'Islanda a Tortona (giovedì prossimo alle 20), il ct Luca Banchi ha diramato la sua prima lista di convocati. Spicca il nome di Achille Polonara che, pur non potendo aggregarsi alla squadra per le sue serie condizioni di salute, ne sarà il capitano rimanendo parte integrante del gruppo. Dall'alto delle sue 94 presenze in azzurro, Achi aveva già ricoperto questo ruolo contro l'Ungheria nel febbraio 2024 (qualificazioni a EuroBasket 2025). Prima chiamata in Nazionale A per Luigi Suigo, Diego Garavaglia e Luca Vincini della Dinamo, oltre a Elisèe Assui e Giovanni Veronesi che figurano tra gli atleti a disposizione. Francesco Ferrari, unico di Serie A2, non ha mai esordito con la Senior pur avendo fatto parte della squadra nella “finestra” di febbraio 2025.

Ritrovo lunedì ad Alessandria, tre sedute a Tortona prima dell’Islanda. Venerdì 28 il trasferimento a Klaipeda, dove domenica 30 novembre, alle 17.30 italiane, gli azzurri sfideranno la Lituania.

