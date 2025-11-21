VaiOnline
Basket.
21 novembre 2025 alle 01:11

Banchi chiama Vincini e dà la fascia a Polonara 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Iniziano le qualificazioni al Mondiale di basket 2027. A una settimana dall'esordio con l'Islanda a Tortona (giovedì prossimo alle 20), il ct Luca Banchi ha diramato la sua prima lista di convocati. Spicca il nome di Achille Polonara che, pur non potendo aggregarsi alla squadra per le sue serie condizioni di salute, ne sarà il capitano rimanendo parte integrante del gruppo. Dall'alto delle sue 94 presenze in azzurro, Achi aveva già ricoperto questo ruolo contro l'Ungheria nel febbraio 2024 (qualificazioni a EuroBasket 2025). Prima chiamata in Nazionale A per Luigi Suigo, Diego Garavaglia e Luca Vincini della Dinamo, oltre a Elisèe Assui e Giovanni Veronesi che figurano tra gli atleti a disposizione. Francesco Ferrari, unico di Serie A2, non ha mai esordito con la Senior pur avendo fatto parte della squadra nella “finestra” di febbraio 2025.

Ritrovo lunedì ad Alessandria, tre sedute a Tortona prima dell’Islanda. Venerdì 28 il trasferimento a Klaipeda, dove domenica 30 novembre, alle 17.30 italiane, gli azzurri sfideranno la Lituania.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Contu (Fimmg): «Manca un’organizzazione stabile»

Gli “Ascot” in tilt Pazienti in fila per ore, i medici lasciati soli

Gli ambulatori territoriali nati dove mancano le cure di base 
Cristina Cossu
Il caso

«Arzu non agì da solo» Indagati in libertà, la Cassazione si oppone

Delitto Marongiu, il ruolo dei familiari del 56enne morto suicida in carcere 
Simone Loi
Il caso

La bandiera palestinese non sventola più: polemiche a Guspini

Il vessillo è stato rimosso dopo il ricorso di un cittadino 
Giovanni G. Scanu
Rifiuti

Il caos della plastica tra raccolte extra e il rischio di uno stop

A Selargius rientra l’emergenza Il Cal: la Regione dia indicazioni 
Federica Lai
L’Isola della crisi

Pensionati in piazza: «Un caffè non ci basta»

A Cagliari la protesta Spi Cgil contro «una manovra iniqua» che aumenta di 3 euro l’assegno minimo 
Umberto Zedda
La manovra

Canone Rai, scontro fra Lega e FI

Meloni stringe sulla legge di bilancio, vertice di maggioranza 