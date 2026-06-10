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11 giugno 2026 alle 00:28

Banchi chiama Grant in Azzurro 

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Sasha Grant ancora in Azzurro. L’ala di Dolianova figura nell’elenco dei convocati del commissario tecnico dell’Italbasket Luca Banchi per la terza finestra di qualificazione ai Mondiali del 2027, in programma in Qatar. Classe 2002, Grant è reduce da una buona stagione in Serie A con Cremona, chiusa con 5,3 punti di media. Il suo nome è tra quelli più chiacchierati del mercato dopo il trasferimento del titolo sportivo del club lombardo a Roma.
Nello staff tecnico azzurro sarà presente anche l’olbiese Riccardo Fois, impegnato nelle Finals Nba con i Knicks. Tra le novità del gruppo spicca invece la prima convocazione di Lorenzo Bucarelli, nuovo playmaker di Udine con trascorsi alla Dinamo e alla Cagliari Academy. L’ex vicecapitano biancoblù Luca Vincini è invece tra le riserve a casa.
In chiave giovanile arriva una convocazione anche per il play sassarese Stefano Trucchetti. Il regista della Vuelle Pesaro è stato inserito tra i 23 giocatori chiamati dal selezionatore Alessandro Rossi per il raduno dell’U20, che a luglio difenderà in Slovenia il titolo europeo conquistato nel 2025.

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