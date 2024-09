Banchetti informativi per la differenziata 

Dove vanno gettati gli oggetti in bioplastica compostabile? Nel contenitore della plastica si buttano solamente gli imballaggi oppure qualsiasi rifiuto con plastica? E che cosa sono gli imballaggi?

Sono solo alcune delle domande che la ditta Gesenu ha fatto ad alcuni cittadini fermati a caso per strada, nell'ambito della campagna di comunicazione “Plastic Focus”. Dalle risposte degli intervistati è emerso che la maggior parte di loro fa ancora un po' di confusione. In modo particolare, molti non sanno ancora bene cosa sono gli imballaggi e dove si buttano, la stessa cosa vale per la bioplastica compostabile. Ieri mattina, in piazza Gennargentu, si è tenuta l'ultima delle quattro giornate informative, con degli stand appositi. Sul sito di Gesenu si può scaricare il modulo dove è spiegato nei dettagli come differenziare correttamente i rifiuti.

