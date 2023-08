Banchero, yankee  per amor di mamma  

las Vegas. Paolo Banchero, 20 anni, è il giocatore più giovane del team Usa che a Las Vegas si sta allenando per il Mondiale di pallacanestro. Rookie of the Year dell'Nba, Banchero ormai ha fatto la sua scelta: non vestirà i colori dell'Italia. «Rappresentare il tuo Paese è qualcosa più grande di te», ha detto al magazine sportivo The Athletic dopo l'allenamento. «È stato un processo lungo, scegliere (tra Usa e Italia, ndr ), ma ho preso la mia decisione e sono dove volevo essere. Mia madre ha giocato per il Team Usa, quindi è sempre stato un mio sogno».

Eppure alla fine dello scorso ottobre, su “The Young Person Basketball Podcast” sembrava essere giunto a una scelta diversa, quando aveva detto al suo compagno di squadra degli Orlando Magic R.J. Hampton: «Gli Usa? No, ora sto con l'Italia».

Sua madre, Rhonda Smith, ha giocato a basket all'Università di Washington e per gli Stati Uniti negli anni Novanta. Questo è stato un fattore che ha pesato nella sua scelta. Banchero è nato a Seattle, ma suo padre, Mario, calciatore a Washington, è di origini italiane. La Federazione Italiana Pallacanestro ha aiutato Paolo a ottenere la cittadinanza nel 2020, con la certezza che avrebbe giocato per l'Italia nelle competizioni internazionali. Il Covid gli ha impedito di vestire l'azzurro ai Giochi di Tokyo, ma lo scorso autunno si era fatto ritrarre con il tricolore sulle spalle, mentre posava per la foto degli Orlando Magic.

RIPRODUZIONE RISERVATA