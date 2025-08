Banche, Forza Italia boccia il contributo proposto da Salvini 

Come già in passato, e sempre d’estate, rispunta l’ipotesi di un prelievo alle banche. E divide la maggioranza di governo. «Un contributo volontario e spontaneo», lo ha definito giovedì sera il vicepremier Matteo Salvini, che ha rilanciato il ragionamento alla festa della Lega a Cervia. Due anni fa e anche lo scorso anno, di questi tempi (era il 7 agosto) l’idea di una tassa per gli extraprofitti prese forma in Cdm e altrettanto rapidamente sfumò, tra posizioni diverse e lontanissime all’interno del governo. Poi, anche per l’opposizione della Bce, venne modificata a favore di accantonamenti di capitale. E nell’autunno dello scorso anno gli istituti di credito digerirono il sacrificio dello slittamento delle deduzioni fiscali su Dta e stock option per due anni, con un impatto di 2,5 miliardi.

E così ieri l’altro vicepremier, Antonio Tajani, ha stoppato l’ipotesi. «Non è con le minaccia di tasse che si ottengono le cose. Serve parlare e confrontarsi. Le banche devono fare la loro parte ma non possono essere indicate come il nemico pubblico numero uno - attacca il leader di Forza Italia dagli Stati Generali del Mezzogiorno a Reggio Calabria - La Lega ha le sue opinioni, noi le nostre che sono completamente diverse». Ma la Lega insiste e in una nota chiede che le banche «cedano parte dei guadagni per la rottamazione» fiscale, uno dei suoi cavalli di battaglia, visto che «milioni di italiani sono in difficoltà con cartelle esattoriali e debiti del passato».

