Bancarotta, richieste di condanna e patteggiamenti  

Alcuni imputati hanno chiesto di poter patteggiare, per altri sono arrivate le richieste di condanna formulate ieri dal pubblico ministero Giangiacomo Pilia.

Accorpati una serie di procedimenti per bancarotta legati a varie società (fallite con buchi di bilancio da 155 milioni di euro), si sta chiudendo davanti alla giudice Ermengarda Ferrarese il procedimento penale nato attorno a quella che la Procura riteneva essere la galassia di società riferibili a Carlo Uda (l’imprenditore scomparso prematuramente nel 2021), ritenuto dal pm il dominus di un gruppo che avrebbe svuotato una serie di aziende.

Roberto Paoni, definito «prestanome» e «persona di fiducia» di Uda dal gip che nel 2020 aveva ordinato quattro arresti (assistito dai legali Massimo Delogu e Andrea Milani) ha chiesto di patteggiare 2 anni e 6 mesi. Isabella Ongarelli (assistita dal legale Francesco Marongiu) vuole patteggiare un anno e 10 mesi, 1 anni e 8 mesi Paolo Pomata (difeso da Carlo Amat), Margherita Collu si è accordata per un anno e 4 mesi, e 4 mesi convertiti in pena pecunaria per Antonio Macciotta (entrambi affiancati dal difensore Francesco Atzori).

Chiusa la discussione dell’abbreviato ieri mattina il pm Pilia ha chiesto condanne a 2 anni e 6 mesi per Riccardo Perracca e 2 anni e 2 mesi per Antonello Melis. Il 14 dicembre, salvo imprevisti, dovrebbero esserci sia le sentenze dei processi in abbreviato che quelle dei patteggiamenti.

Le società fallite erano attive nell’edilizia, nei servizi alberghieri e nelle case di cura. Sono fallite nel giro di vari anni e, alla fine, la Procura ha aperto vari filoni d’inchiesta che sono stati accorpati tutti in un unico procedimento penale che ora si sta definendo davanti alla giudice Ferrarese. A dicembre parleranno le difese degli abbreviati, poi ci sarà la decisione.

