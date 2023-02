«Bancarotta  per gli Onorato» 

Con l'accusa di aver depauperato il patrimonio di Cin, attraverso «condotte di dissipazione o distrazione» tali da determinare non solo «il sistematico drenaggio di risorse (...) a favore di Moby» per far fronte agli «oneri finanziari» per la scalata alle due stesse società, ma anche per l'acquisto o l'affitto di appartamenti in centro a Milano o per compensi «incongrui», la Procura di Milano ha chiuso l'inchiesta per bancarotta nei confronti di Vincenzo, Achille e Alessandro Onorato.

Replica

«Non condividiamo gli esiti di tali valutazioni… per un fondato e corposo ordine di ragioni sia fattuali che giuridiche, che avremo presto modo di rappresentare ai magistrati per dimostrare la perfetta legittimità dell'operato della famiglia Onorato» è il commento del difensore.

Nell'atto si contestano ai tre indagati vari episodi. Il primo è legato all'acquisizione del controllo di Cin e di Moby, società quest'ultima di cui Vincenzo è stato anche presidente con deleghe del Cda e i secondi amministratori: i tre avrebbero privato Compagnia Italiana di navigazione, di cui uno era amministratore di fatto e gli altri due di diritto, «della liquidità occorrente per il regolare adempimento delle proprie obbligazioni e in particolare quella del pagamento del saldo del prezzo di acquisto del ramo d'azienda dall'Amministrazione straordinaria di Tirrenia s.p.a». Tra le varie contestazioni, oltre ad aver favorito «le banche facenti parti del cosiddetto “pool finanziamenti bancari”» versando loro 54 milioni di euro, di cui 50 «a titolo di restituzione del capitale», mentre il gruppo annaspava, si addebita all'armatore il compenso «per la carica di presidente del cda nel triennio 2016-18 dell'importo annuo di 3 milioni, manifestamente incongruo rispetto ai valori sia medi» degli stipendi nel settore.

Immobili

Sempre lui risponde dell'acquisto, nel luglio 2017 e al prezzo di e 7 milioni di un immobile - utilizzato «in gran parte per ripianare i debiti personali verso banche» - in Piazza San Babila a Milano: la cifra versata sarebbe superiore di 2 milioni rispetto al valore di mercato e l'acquisto sarebbe avvenuto «con falsa indicazione nella relativa delibera» del cda «della destinazione del bene» che in realtà non era «di rappresentanza della società» bensì la sua «abitazione» milanese. Lo stesso sarebbe accaduto per l'«acquisto e ristrutturazione» da 4,45 milioni di euro di Villa Lilium ad Arzachena, in Costa Smeralda.

