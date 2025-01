Bancarotta, nei guai due imprenditori 

Due persone agli arresti domiciliari e un’altra, il presunto prestanome, destinataria della misura del divieto di esercitare uffici direttivi nelle persone giuridiche e nelle imprese. È l’esito di una lunga indagine condotta a Olbia dal sostituto procuratore di Tempio, Mauro Lavra, sul gruppo di società che fa capo all’imprenditore cagliaritano Sergio Floris e alla compagna, Sonia Zarra. I due sono accusati di bancarotta fraudolenta: per entrambi il gip di Tempio, Marco Contu, ha disposto la misura degli arresti domiciliari. Al centro delle indagini c’è Floris (72 anni) e una delle sue società, la Asap Service srl, fallita nel 2022. L’imprenditore cagliaritano ha creato a Olbia un gruppo di società che fornisce servizi e consulenze alle imprese. La Asap è nota soprattutto per il suo moderno laboratorio di analisi chimiche. Ma secondo i finanzieri, coordinati dal capitano Carlo Lazzari, la srl avrebbe svolto un’altra funzione. La Asap avrebbe funzionato da “Bad Company”, accumulando debiti con fisco e fornitori, mentre altre società “New Company”, avrebbero proseguito l’attività aziendale, si legge negli atti, “evitando, almeno negli intenti, eventuali responsabilità patrimoniali e fiscali”. Quindi i debiti (per almeno due milioni di euro) erano tutti nella pancia della Asap, mentre beni e attività erano dentro altre srl. La misura interdittiva è a carico di Marcelle Charlette Malfait, presunta prestanome di Floris e amministratrice della Asap. Le indagini, ancora in corso, riguardano anche le società Safety First e Safety Two. Floris e Zarra, difesi dall’avvocata Liliana Pintus, respingono tutte le accuse.

