Bancarotta, in due a processo 

Il fallimento della società “Costruzioni generali” risale al settembre 2021 e successivamente al manifestarsi dello stato di insolvenza, secondo le contestazioni della Procura, gli amministratori avevano distratto somme di denaro dai conti correnti della società. Con l’accusa di bancarotta, ieri sono stati chiamati in tribunale Gianni Piras e Guido Cavallaro (difesi d’ufficio dall’avvocato Gianfranco Meloni), nella veste di amministratori della società che si occupava di movimento terra.

In apertura è stato sentito il curatore fallimentare che, rispondendo alle domande del pm Armando Mammone, ha fatto riferimento ai prelievi ingiustificati effettuati dal conto per 87mila euro oltre a 20mila euro di bonifici. Il testimone ha poi affermato di non aver potuto ricostruire la contabilità per mancanza di documentazione. Il collegio ha, infine, sentito un componente della polizia giudiziaria della Finanza che effettuò gli accertamenti con perquisizione nel capannone a Solarussa. Si trona in aula a novembre. ( p. m. )

