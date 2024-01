Bancarotta, imprenditore arrestato

Avrebbe sottratto beni da una società finita in liquidazione dopo aver contratto debiti per tre milioni di euro, di cui un milione nei confronti dell'erario. Per questo ieri mattina i carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura e i militari della guardia di finanza del nucleo di polizia economico finanziaria hanno arrestato l'imprenditore Matteo Pilato, di 36 anni, imponendogli la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Le accuse

Secondo l'accusa, Pilato – accusato di Bancarotta fraudolenta – avrebbe gestito la società messa in liquidazione a luglio dello scorso anno «per interesse personale», spiegano gli investigatori di carabinieri e Fiamme gialle, «realizzando la sottrazione di beni attraverso la vendita, tra il 2019 ed il 2020, della proprietà di un'altra società che, recentemente, ha terminato i lavori di costruzione di un complesso immobiliare di lusso costituito da ville e appartamenti – a Kal’e Moru – commercializzati al prezzo di svariate centinaia di migliaia di euro ciascuno».

I carabinieri della sezione di polizia giudiziaria e della compagnia di Quartu, militari delle Fiamme gialle supportati anche dall'unità cinofila “cashdog” dei Baschi Verdi, hanno anche perquisito le proprietà dell'imprenditore in cerca di elementi utili alle indagini.

Chi è

Pilato, consulente finanziario, è al centro di altri procedimenti giudiziari. Lo scorso anno era finito a processo – ancora in corso – per truffa e autoriciclaggio al termine di un’inchiesta nata dalla denuncia di alcuni investitori che sarebbero stati raggirati. Le presunte vittime del consulente finanziario sarebbero state la gioielliera 88ene Maria Cossu di Tempio Pausania, e una coppia cagliaritana. I reati sarebbero stati commessi, in ipotesi, tra il 2015 e il 2019 per un totale di circa 1,2 milioni di euro ottenuti illecitamente. L’inchiesta era stata avviata dopo l’arrivo di tre denunce. Tra queste quella della commerciante gallurese: Pilato l’avrebbe convinta a investire 420mila euro in prodotti finanziari promettendo interessi elevati, ma dopo un buon avvio (con introiti di 2mila euro al mese) l’afflusso di denaro si era interrotto. Non solo: il consulente avrebbe spinto la donna a vendere un immobile in via Sonnino senza mai farle avere il milione di euro ottenuto dalla cessione e, infine, usufruito di dazioni in contanti per circa 20mila euro. La coppia a sua volta tra il 2015 e il 2016 aveva affidato al 34enne cagliaritano oltre 800mila euro: denaro da investire, da usare per comprare un edificio in viale Marconi che Pilato aveva assicurato essere nella sua disponibilità. La rendita promessa non sarebbe arrivata. L’imputato è difeso dall’avvocato Francesco Atzeni, mentre in giudizio si è costituita solo la gioielliera Maria Cossu con il legale Alberto Piccinnu.

