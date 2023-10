Bancarotta, impreditore condannato 

Era accusato di aver sottratto beni ai creditori della sua società ormai decotta, trasferendoli di nascosto a un’impresa creata da una scissione parziale intestata alla moglie. Al termine del processo di primo grado, l’imprenditore Sergio Piscedda, 63 anni di Capoterra, è stato condannato in abbreviato a 4 anni e 8 mesi di reclusione per bancarotta nell’ambito del crac della Sarroch Granulati, dichiarata fallita il 5 giugno 2014.

Il procedimento penale

A nove anni dal maxi sequestro di beni ottenuto dal pubblico ministero Paolo De Angelis, al termine di una complessa indagine, è stato proprio il procuratore aggiunto di Cagliari a sostenere l’accusa nel processo che si è chiuso davanti alla giudice Manuela Anzani con la condanna in primo grado dell’imprenditore. Nel dicembre di 9 anni fa erano stati sequestrati beni per 4 milioni di euro: un tesoretto messo sotto chiave dalla Guardia di Finanza nel quale compariva anche palazzo “Chapelle”, nella centralissima piazza del Carmine a Cagliari , oltre ad un complesso industriale a Macchiareddu, l’impianto di betonaggio di Guasila della Sarroch Granulati e diversi terreni edificabili in provincia di Cagliari. L’imprenditore era accusato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per aver distratto i beni immobiliari alla società Agc Immobiliare, nata da una scissione della Sarroch Granulati, riconducibile al suo nucleo familiare. Un trasferimento di immobili, avvenuto per la Procura senza il corrispettivo in denaro, effettuata a titolo sostanzialmente gratuito, senza alcuna giustificazione economica se non quella di sottrarre beni ad esecuzione da parte del fisco che avrebbe vantato crediti tributari sulla società.

La condanna

Difeso dall’avvocato Massimiliano Ravenna, l’ex numero uno della Sarroch Granulati (che aveva lo stabilimento a Sarroch lungo la statale 195) si era difeso dopo il mexi-sequestro sostenendo che i passaggi di beni fossero avvenuti prima che l’azienda avesse problemi e che, in ogni caso, il fallimento era arrivato pur con un attivo da 9 milioni di euro. Al termine del processo, che si è celebrato con il rito abbreviato, la giudice Manuela Anzani ha condannato l’imprenditore (che a Capoterra tanti chiamavano “Berlusconi” per il tenore di vita e per l’abitudine di girare in Ferrari) accogliendo la richiesta del pubblico ministero. Partendo da una pena a sette anni e concedendo la riduzione di un terzo per la scelta dell’abbreviato, il Tribunale ha stabilito una pena finale a 4 anni e 8 mesi. La difesa ha già annunciato ricorso in appello.

