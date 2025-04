Bancarotta fraudolenta, tre richieste di rinvio a giudizio 

Indagini chiuse e richieste di rinvio a giudizio per la presunta bancarotta (fraudolenta aggravata) della società olbiese Asap Service, una delle srl storiche per i servizi alle imprese. Il pm Mauro Lavra procede nei confronti di Sergio Floris, perito chimico e della compagna, la biologa Sonia Zarra, biologa, sotto accusa anche Charlette Malfait, 75 anni, cittadina algerina residente a Olbia, secondo la Procura di Tempio, amministratore della società solo pro forma. Sergio Floris e Sonia Zarra erano finiti ai domiciliari nei mesi scorsi, mentre per Malfait (75 anni) era scattata la misura della interdizione dalle cariche direttive delle imprese. Si parla di un tracollo finanziario di oltre due milioni di euro. Le indagini sono state condotte dalla Guardia di Finanza di Olbia. I militari delle Fiamme Gialle, coordinati dal capitano Carlo Lazzari, si sono occupati del trasferimento di beni aziendali da una srl all’altra del gruppo di Floris. Un modo, secondo la Procura di Tempio, di sottrarre ai creditori e all’Agenzia delle Entrate, le risorse necessarie per fare fronte all’esposizione finanziaria. I danneggiati sono i dipendenti, i fornitori e i clienti della Asap Service. Le persone indagate sono difese dall’avvocata Liliana Pintus.

