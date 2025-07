Bancarotta, due anni a Denti 

Una cessione sospetta di un ramo d’azienda, una documentazione contabile mai consegnata e la volontà, secondo il pm Andrea Jacopo Ghironi, di ostacolare il curatore fallimentare. È questo il quadro che ha portato alla condanna di Michelino Denti, ex presidente provinciale di Confindustria, e della moglie Grazia Nonne, amministratrice della Mav Costruzioni, nel processo celebrato davanti al Tribunale di Nuoro che lo ha riconosciuto responsabile per bancarotta documentale, e la Nonne per distrazione, condannandoli a due anni di reclusione, con sospensione condizionale.

In aula

Il tribunale ha concesso le attenuanti generiche, ritenute prevalenti alle aggravanti e sentenziato per entrambi l’inabilitazione all’esercizio d’impresa e a incarichi direttivi per la durata della pena. Il pm Andrea Jacopo Ghironi aveva sollecitato la condanna a 4 anni. Secondo l’accusa, i due imputati avrebbero ostacolato la ricostruzione della situazione contabile della società, rendendo impossibile al curatore fallimentare comprendere l’evoluzione delle operazioni societarie tra il 2009 e il 2013 con la Mave che chiuse con debiti per 940 mila euro. È stata considerata sospetta la doppia cessione del ramo d’azienda: prima dalla Sogeim alla Mav, e poi dalla Mav alla Cori, a condizioni poco trasparenti. Il prezzo di 210 mila euro per la prima cessione sarebbe stato assorbito da canoni d’affitto pregressi, mentre la seconda, per 150 mila euro, si sarebbe conclusa senza un reale pagamento, per il pm, e con una successiva transazione del credito per soli 30 mila euro. Operazione definita dal magistrato «opaca».

La difesa

La difesa, affidata agli avvocati Francesco Porcu e Ivano Iai, ha sostenuto come «mancasse la prova dell’elemento soggettivo della bancarotta documentale» e «diverse scritture contabili e gli estratti conto della Mav» fossero stati depositati. L’avvocato Iai ha contestato il comportamento del curatore: «Avrebbe potuto trovare i documenti dai commercialisti che seguirono la liquidazione». E ricordato che nella prima operazione di cessione la Mav ebbe anche un pacchetto comprendente appalti del valore di 4,8 milioni di euro, e il valore del ramo sarebbe successivamente sceso perché, nel frattempo, molti dei lavori erano già stati eseguiti.

