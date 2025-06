Bancarotta dopo il fallimento, condannato a quattro anni 

Era accusato di sei contestazioni, nel corso del fallimento della cooperativa Arborea soccorso perché si sarebbe appropriato di un totale di circa 200mila euro. Un 55enne di Marrubiu è stato condannato solo per due contestazioni a quattro anni e sei mesi dal collegio del Tribunale, assolto, invece da altre quattro condotte. Ora la difesa ha annunciato ricorso in appello perché sostiene l’insussistenza di tutte le accuse.

La vicenda risale a quasi dieci anni fa, quando la cooperativa Arborea soccorso venne dichiarata fallita. Nel corso della procedura erano emerse diverse circostanze e sei condotte a carico di Carlo Pau, legale rappresentante della coop. Secondo il pm Paolo De Falco, avrebbe distratto diverse somme di denaro, corrispondenti alla vendita di diversi mezzi. Il pm, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna a cinque anni e l’assoluzione dal fatto di non aver tenuto la contabilizzazione della coop. L’avvocata Cristina Puddu ha, invece, chiesto l’assoluzione da tutte le accuse per insussistenza degli elementi. I giudici hanno condannato Pau per aver ceduto a un’altra coop un’ambulanza e un’auto, per 15mila euro, ma lo ha assolto dalle altre accuse. ( p. m. )

