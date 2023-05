Bancarotta, commercialista condannato 

Quattro anni di reclusione, quanti ne aveva chiesto il pubblico ministero Giangiacomo Pilia nel corso della sua requisitoria. Il commercialista di Quartu Giovanni Pinna, finito nei guai nell’inchiesta per bancarotta che ha coinvolto l’ex presidente di Confindustria Sardegna ed ex Ad della Sogaer, Alberto Scanu, è stato condannato dal giudice Giorgio Altieri per tre delle cinque imputazioni contestate.

Il professionista – difeso dagli avvocati Mario Canessa e Francesco Iovino, che hanno annunciato ricorso in appello – era stato l’unico a chiedere l’abbreviato nel corso dell’udienza preliminare davanti al Gup Maria Gaberiella Muscas, dov’erano stati rinviati a giudizio, oltre a Scanu, anche Valdemiro Giuseppe Peviani, Paolo Zapparoli, Pier Domenico Gallo, Paolo Moro, Caterina Della Mora, Domenico Falchi e Enrico Gaia. L’ex numero uno di Confindusria era accusato di bancarotta da quasi 60 milioni di euro per una serie di fallimenti di alcune società del suo gruppo. Sempre in udienza preliminare Pierangelo Zurru era stato autorizzato alla messa alla prova, mentre la sorella del manager, Laura Scanu, aveva patteggiato 4 anni di reclusione. Il resto degli imputati ora è già a dibattimento davanti ai giudici della seconda sezione penale del Tribunale.

RIPRODUZIONE RISERVATA