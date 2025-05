Bancarotta, chiesti sette anni per Alberto Scanu 

La condanna a 7 anni di reclusione per bancarotta è stata chiesta ieri mattina dal pubblico ministero Giangiacomo Pilia nei confronti dell’ex numero uno di Confindustria Sardegna e della Sogaer, Alberto Scanu, 57 anni, accusato di numerose presunte bancarotte di varie aziende legate al mondo della sanità privata e immobiliari che avrebbero generato un buco da 60 milioni di euro. Nove le società che sarebbero state svuotate e fatte fallire. Al termine di una dettagliata requisitoria, anticipata dal deposito di una memoria di 110 pagine, il magistrato titolare dell’inchiesta sul presunto crac ha ritenuto che alcune imputazioni fossero prescritte, ma ha ipotizzato che l’imprenditore – difeso dall’avvocato Rodolfo Meloni – sia responsabile di distrazioni per milioni di euro. Il processo a Scanu si sta celebrando con il rito abbreviato (in caso di condanna è previsto lo sconto di un terzo della pena), stralciato rispetto agli altri imputati andati a dibattimento, poiché a processo già iniziato erano state cambiate alcune imputazioni e la difesa dell’imputato aveva potuto accedere al rito alternativo. In udienza preliminare sorella di Alberto Scanu, Laura, aveva ottenuto con gli avvocati Maria Chelo e Renato Chiesa lo stralcio ed il patteggiamento a 4 anni con la giudice Ermengarda Ferrarese, mentre all’ex numero uno di Confindustria era stato respinto un accordo di patteggiamento a 4 anni e 4 mesi. Altri otto imputati, invece, sono a dibattimento: per tutti – sia per Scanu che per gli altri – la sentenza potrebbe arrivare a ottobre.

L’11 luglio la parola passerà alla difesa per le arringhe, poi i due processi – quello in abbreviato e quello a dibattimento con gli altri imputati – potrebbero riunificarsi il primo di ottobre, quando il collegio del Tribunale, presieduto dal giudice Giovanni Massidda, potrebbe ritirarsi in camera di consiglio per la sentenza.

