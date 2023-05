Bancarotta, chieste 5 condanne 

Nell’industria del divertimento della costa orientale sarda tra San Teodoro, Budoni e Agrustos, non è mai esistita un’associazione dedita ad organizzare bancarotte di società che gestivano locali d’intrattenimento e discoteche per frodare il fisco. Ma “solo” delle singole bancarotte, con tantissimi reati che ormai sono prescritti. A sostenerlo nel processo che vede imputati il nuorese Mario Mele e il suo socio in affari Gianpietro Porcheddu per una presunta maxi evasione fiscale da 17 milioni di euro, la pubblica col sostituto procuratore Andrea Jacopo Ghironi.

A giudizio, oltre all’ex patron del Pata Pata di Budoni, altri imprenditori della movida gallurese. La condanna è stata chiesta per cinque di loro: 4 anni e 3 mesi per Mele e Porcheddu, tre anni e tre mesi per Ivan Deidda e Szigeti Dorottoya e tre anni per Raffaele Donadio. «La vicenda è meno intricata di quello che emerge - ha spigato l’accusa - e ruota attorno a due locali, il Budda del Mar e il Pata Pata». Due locali che andavano a gonfie vele e tentano di fare il salto di qualità con la società Magic Group e un accordo che vede l’ingresso anche di Porcheddu. Una gestione opaca, documenti contabili non adeguati, e i fallimenti che permettono di ricostruire in maniera puntuale solo parte delle operazioni. Ad ottobre spazio alle difese.

RIPRODUZIONE RISERVATA