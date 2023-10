«Bancarotta? Assolvete Mario Mele» 

«Le scritture contabili non erano in capo a Mele e Porcheddu, ma allo studio Strepetti che era il tenutario, studio che aveva consegnato al curatore fallimentare la documentazione». Per questo il re della movida della costa orientale Mario Mele e il suo Gianpietro Porcheddu andrebbero assolti «perché il fatto non sussiste». A chiederlo ieri gli avvocati dei due imprenditori, Mario Silvestro Pittalis e Giuseppe Mocci, nel processo che ruota attorno a due locali, il Budda del Mar e il Pata Pata. Due locali che andavano a gonfie vele ma che avevano portato i due soci a processo per una presunta maxi evasione fiscale da 17 milioni di euro.

Per loro, il pm aveva sottolineato l’inesistenza dell’accusa di associazione a delinquere chiedendo la prescrizione per molti reati, e la condanna per bancarotta documentale a 4 anni e 3 mesi per Mele e Porcheddu, tre anni e tre mesi per Ivan Deidda e Szigeti Dorottoya e tre anni per Raffaele Donadio.

Ieri i difensori, hanno sottolineato come nell’indagine «sia stato usato un metodo improprio e inadeguato della Gdf, metodo presuntivo e induttivo proprio del procedimento fiscale e amministrativo, ma non applicabile al processo penale» hanno ribadito. Il tribunale collegiale, presieduto da Elena Meloni a latere Alessandra Ponti e Caludia Falchi Delitala) ha rinviato a dicembre per repliche.