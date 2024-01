Bancarotta, assolto Denanni 

Quando Antonello Denanni venne accusato di aver distratto dal fallimento della sua azienda dichiarato nel 2017, due immobili affittandoli ai figli per 50 anni a un prezzo simbolico di 1 euro al mese, non era più formalmente imprenditore. Infatti, era stato inibito dall’attività commerciale e cancellato, in forza di un provvedimento del giudice, anche dal registro delle imprese. Per questo ieri, il tribunale collegiale presieduto da Elena Meloni (a latere Alessandra Ponti e Claudia Falchi Delitala) lo ha assolto dall’accusa di bancarotta. «perché il fatto non sussiste».

La vicenda

Nel 2012, era scoppiato la bomba in città. Cinquantotto anni, un tempo concessionario unico per la Sardegna di un celebre marchio motociclistico, Denanni , per cui il gip aveva rigettato una richiesta di misura cautelare personale, fu raggiunto da un’ordinanza di sequestro preventivo dei beni nell’ambito di un’indagine con tantissimi reati contestati: truffa, calunnia, falso, appropriazione indebita, accuse mosse da alcuni acquirenti che avevano versato sostanziosi acconti senza però ricevere mai le moto. Quella vicenda penale si chiuse con un patteggiamento, l’inibizione alle attività e la cancellazione per tre anni dal registro delle imprese. Ma nel 2013, con decorrenza dall’agosto del 2012, Denanni aveva stipulato due contratti di affitto della durata di 50 anni, a un valore simbolico di 1 un euro al mese dalla società individuale Monster Bike, con il figlio. Nel giudizio civile del fallimento per la Monster, diventato definitivo nel febbraio 2018, si erano presentati creditori che rivendicavano 2,4 milioni di euro. Denanni (difeso dall'avvocato Gianluigi Mastio), aveva però precedentemente operato nel settore con altre due società, una commerciale e una ditta individuale. E con una terza società, quattro anni prima del fallimento, aveva stipulato il contratto di affitto dei beni immobili (il locale commerciale e delle abitazioni) al figlio.

Per l'accusa si era trattato di un tentativo di dissipare i beni e per questo, dopo la pronuncia del fallimento della Monster nel 2017 da parte del Tribunale civile, erano arrivate le accuse di bancarotta per distrazione.

Le richieste

Ieri anche il pm Andrea Ghironi ha però chiesto l’assoluzione. «Al momento dei presunti atti distrattivi – ha concluso – è emerso in dibattimento che Denanni non era imprenditore». Non un dettaglio per il difensore, Gianluigi Mastio. «Non era imprenditore, la qualifica soggettiva presupposta all’epoca dei fatti non c’era. Denanni era stato inibito dall’attività commerciale e cancellato dal registro delle imprese».

