Bancarotta, annullata la condanna 

La Cassazione cancella la condanna a due anni dell’imprenditore cagliaritano, Marco Saias, 51 anni, annullando la sentenza d’appello per bancarotta fraudolenta documentale e rimandando gli atti alla Corte d’appello per nuovo processo.

L’imprenditore, difeso dall’avvocato Pier Luigi Concas, era stato accusato di essere stato a conoscenza di un guasto informatico al sistema di tenuta della contabilità che non avrebbe permesso di approvare i bilancio per quattro anni. Poi i bilanci, seppure tardivamente, erano stati approvati, ma per la Procura quel prolungato problema alla contabilità avrebbe impedito la corretta gestione e il controllo del patrimonio sociale, aggravando lo stato di dissesto sino al fallimento.

Con una sentenza, le cui motivazioni sono state depositate in questi giorni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del difensore. Non sarebbe emersa quale sia stata la difficoltà del curatore fallimentare a ricostruire il patrimonio e il giro d’affari della società, né come la mancata approvazione in tempo dei quattro bilancio inciso nel dissesto, visto che – seppure tardivamente – gli atti erano stati approvati senza false attestazioni. Proprio quel guasto, anzi, potrebbe aver inciso sull’imputato nel prendere consapevolezza della situazione di crisi della società. Per il fallimento è costituito parte civile l’avvocato Aldo Luchi.

