Bancarelle solidali e mercatino di Natale: si accende la festa 

Entrano nel vivo questa settimana le iniziative di Natale con l’inaugurazione dei mercatini. Il debutto tocca all’associazione “Sette note e più”, con il mercatino di solidarietà “Fatto per bene” che sarà allestito a Sa dom’e Farra venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dalle 9 alle 20.

Il ricavato andrà questa volta non a un’associazione ma a Cosimo D’Angela, il ragazzo affetto da focomelia che sta raccogliendo fondi per acquistare un furgone attrezzato per caricare la sua sedia a rotelle. «Ci teniamo molto ad aiutare questa persona» spiega il presidente dell’associazione Sette Note e più Alessandro Passera, «è vero che è per la prima volta la scelta è ricaduta su un singolo, ma si tratta di un ragazzo speciale che nelle sue difficoltà si mette anche a disposizione del prossimo».

Domenica sarà la volta dell’inaugurazione del Mercatino di Natale della Pro loco con le casette di legno che saranno allestite al parco Matteotti. Sarà sarà fino al 6 gennaio dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20,30 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20,30. Oltre alle casette sarà allestito anche un villaggio natalizio con tante iniziative. Sempre domenica al via anche i concorsi La Vetrina di Natale, Il presepe nei rioni e la Casetta di Natale.

