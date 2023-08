Bancarelle abusive, blitz dei vigili  

Una ramazzata così nel lungomare di Torregrande non si era mai vista. Tutti gli agenti della Municipale a disposizione del comandante Gianni Uras alle prime luci dell’alba hanno blindato la passeggiata fronte mare per ripristinare ordine, decoro e pulizia secondo le precise indicazioni del sindaco Massimiliano Sanna e dell’assessore all’Ambiente Maria Bonaria Zedda.

L’obiettivo

L’intero lungomare, dall’ex hotel del Sole a villa Baldino, è stato passato al setaccio e, al termine dell’operazione, tutto quello che era presente in maniera irregolare e fuori dall’orario di servizio è stato sequestrato.

Bancarelle, sedie, tavolini, ombrelloni, materassini, espositori, tendaggi con i relativi ancoraggi e merce varia è stato caricato sui furgoni municipali e trasportato al cantiere comunale.

I solleciti

La Polizia locale giorni fa aveva ricordato a tutti gli operatori che le autorizzazioni del Demanio indicavano in maniera chiara il ripristino dello stato dei luoghi al termine di ogni giornata lavorativa. «Invece ogni giorno accadeva che molti ambulanti rimuovevano solo una parte delle bancarelle che si trovavano lungo la passeggiata, lasciando però diverso materiale nel lungomare, in qualche caso addirittura nascosto sotto i chioschi e vicino alle strutture dei bagni pubblici», sottolinea il comandante degli uffici di via Carmine, Gianni Uras.

Sequestri

Gli agenti della Polizia locale e quattro operatori del cantiere comunale, dopo un sopralluogo svolto dal comandante dei vigili urbani e dall’assessore Zedda, hanno fatto scattare i sequestri del materiale “abusivo” presente ieri mattina nel lungomare.

I tavolini

Nel lato destro del lungomare che dalla Torre va verso villa Baldino i responsabili dei gazebo, su invito dei vigili urbani, hanno ripiegato i tavolini sistemati fronte la parte destinata alla “Festa del gusto” e lasciati al termine della serata di lavoro. «Andavano liberati per dare modo anche di provvedere delle pulizie», conferma il comandante Uras.

«Era intollerabile»

«Tanti cittadini avevano segnalato una condizione che non era più tollerabile –spiega l’assessore Maria Bonaria Zedda - I primi avvisi bonari sono stati ignorati e così è scattato il sequestro. Il lungomare è stato completamente liberato da ogni tipo di materiale incustodito, in quantità tale da riempire un camion è un furgone».

Il futuro

Ma l’operazione scattata ieri mattina ad opera dei vigili urbani non finirà così. «I controlli proseguiranno incessanti fino al termine della stagione estiva – annuncia infatti l’assessore Zedda – Vogliamo garantire la piena fruibilità del lungomare di Torregrande e nello stesso modo anche il corretto esercizio del commercio ambulante che deve essere effettuato in linea con le prescrizioni contenute nell’autorizzazione rilasciate dal Demanio marittimo», ente che detiene la proprietà dell’area.

Al blitz con tanto di attrezzatura sequestrata e depositata nel cantiere comunale faranno seguito le sanzioni amministrative, che sono ancora tutte da quantificare da parte degli uffici della Municipale di via Carmine.

