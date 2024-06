«La farina può esplodere». Il Dap vieta la farina e il lievito in carcere a Pietro Rampulla, soprannominato “l’Artificiere” per la sua dimestichezza con gli esplosivi. Il boss è detenuto a Sassari in regime di 41bis perché ritenuto tra gli esecutori della strage di Capaci. La Cassazione ha ribaltato la decisione del Tribunale di Sorveglianza, dando ragione al Dap. Nel frattempo la Dia nella sua relazione indica l’Isola come terra di investimento per le mafie.

