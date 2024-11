Banca Mediolanum  ospita “Dna 100” Scatta Andrea Spiga  

“Dna 100” è la bella mostra fotografica che da questo giovedì troverà casa a Cagliari nella sede della Banca Mediolanum in viale Cimitero 1. L’inaugurazione è per le 18, con ingresso è gratuito e aperto a tutti. Una iniziativa fortemente voluta dai consulenti finanziari di Banca Mediolanum, che offrirà un viaggio visivo tra arte e realtà attraverso gli scatti della fotografa Andrea Spiga autrice del progetto.

«La mostra offrirà uno spazio di incontro e riflessione per esplorare, tramite le immagini, prospettive uniche e profonde», scrivono gli organizzatori. «Gli scatti selezionati spaziano dalla rappresentazione intima dei ritratti legati al tema della longevità in Sardegna, il cui obiettivo è catturare bellezza e la saggezza dei centenari sardi attraverso i protagonisti offrendo una narrazione visiva che trasmette sia lo scorrere del tempo che la resilienza dell’identità legata alle profonde trasformazioni socio economiche»..

L’evento è un’occasione unica per scoprire la bellezza della fotografia contemporanea in un contesto di incontro e dialogo, in linea con la missione perseguita da Banca Mediolanum di promuovere cultura e valori attraverso il supporto all’arte e alla comunità.

