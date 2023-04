«Banca e Stato mai in contrasto» 

Il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco chiarisce subito, ai giornalisti che lo attendono, che non parlerà dell’andamento dei tassi e delle turbolenze dei mercati finanziari. L’incontro nell’aula magna del Rettorato dell’Università di Cagliari, è dedicato alla presentazione del volume “Storia della Banca d’Italia: formazione e evoluzione di una banca centrale 1893-1943” dello storico dell’economia Gianni Toniolo. Visco rende omaggio all’autore dell’opera, scomparso pochi mesi fa. Il progetto editoriale avrebbe dovuto avere un respiro temporale più ampio ma la morte di Toniolo lo ha lasciato incompiuto.

L’impegno

A Cagliari tuttavia non è mancato un riferimento all’attualità e a un tema che puntualmente si ripropone nella lunga vita della Banca Centrale. Ignazio Visco ha richiamato le parole di uno dei pionieri della Banca d’Italia, Bonaldo Stringher, sui rapporti tra la politica e il mondo del credito e sui rischi di un’invasione di campo da parte di chi di volta in volta guida il Paese «quando la Banca deve assumere decisioni che non sono in linea con il volere della politica». Ecco quello che diceva Stringher nel 1900: «Per me tra Banca e Stato non può esserci dissidio. Comune deve essere l'intento di migliorare le condizioni dell'attività nazionale e le sorti, ma comunanza di intenti non significa rinuncia alla piena autonomia nell'esercizio del credito entro i confini delle leggi e degli statuti». Per poi concludere «che si sarebbe sforzato sempre di tutelare le ragioni degli azionisti, avendo sempre lo sguardo rivolto all'interesse generale dell'economia italiana». È lo stesso pensiero di Ignazio Visco che chiude il suo intervento con le parole che rappresentano il manifesto del suo impegno al vertice di Bankitalia: «Credo che la natura dell'interesse generale dell'economia italiana sia l'eredità più grande che è stata lasciata in questi primi cinquanta anni della Banca d'Italia che troviamo nel libro di Gianni Toniolo». In platea, nell’austera sala al primo piano del Rettorato, i rappresentanti del mondo delle imprese, banchieri, economisti, studenti e pochissimi politici.

Il rapporto con l’Isola

L’unica divagazione riguarda il rapporto con la Sardegna. Visco precisa che: «La mia famiglia è per metà sarda. Torno sempre con grande piacere nell’Isola». E l’Isola è il teatro delle polemiche rilanciate dai deputati sardi che non vedevano di buon occhio le politiche di Cavour in materia di banche e credito. Tra loro, Giorgio Asproni, irriducibile avversario del conte piemontese. «Non è contento del modo in cui viene proposta l’istituzione di una filiale sarda della Banca nazionale». Lo scorso 31 marzo Visco ha annunciato l’addio a Palazzo Koch: «Quella odierna è l'ultima assemblea che presiedo come governatore. Il prossimo mese di novembre lascerò la guida dell'Istituto, nel quale feci ingresso nel 1972».