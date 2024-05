Banca di Cagliari, 6 milioni di utile 

Oltre sei milioni di utile, soci e impieghi in crescita. La Banca di Cagliari, guidata da Aldo Pavan, chiude il bilancio 2023, approvato ieri dall’assemblea dei soci, con risultati positivi anche se con un risultato netto più basso rispetto a quello dell’anno precedente ma caratterizzato da «elementi più “stabili”», in quanto l’utile 2022 era stato condizionato positivamente dalla fiammata inflazionistica. Una quota dell’utile - pari a 95.000 euro, annuncia l’istituto di credito cooperativo - sarà destinata a fini di beneficenza o mutualità, c’è poi la quota obbligatoria per il fondo mutualistico e il residuo a riserva per il rafforzamento patrimoniale della Banca.

I numeri

I soci di Banca di Cagliari sono cresciuti dell’1,93% e sono oggi 3.114, così come è cresciuto il numero dei clienti, arrivato a 6.105(+2,45%). In aumento anche gli impieghi netti (227 milioni, +2,69%). Secondo i dati resi noti dall’istituto, dunque, migliora il coefficiente CET1 Ratio – «che mette a confronto gli impieghi economici ponderati con il capitale primario ed è tra gli indicatori di qualità bancaria più osservati», spiega la banca – a fine 2023 pari al 19,60%. Infine, i margini di interesse e intermediazione sono entrambi cresciuti, rispettivamente, dell’1,32% e del 3.96%. Mentre, tra i costi operativi da rilevare la crescita delle spese per il personale, a seguito principalmente delle assunzioni effettuate, cinque che portano il personale in totale a 46 unità. «Facciamo assunzioni - ha spiegato il presidente Pavan -, in grande prevalenze giovani, ragazze e ragazzi che portano entusiasmo e capacità».

L’analisi

«Banca di Cagliari - ha detto ancora Pavan - si conferma snella, vicina alle persone, con ottimi risultati, premiata dalla rivista Banca Finanza che ci ha classificato miglior banca d’Italia tra le minori. Possiamo dire che siamo svelti, vicini alle persone, capaci di ascoltare, ma anche che abbiamo le spalle larghe del secondo gruppo bancario italiano». Il direttore generale Giuseppe Murgia, invece, parla di «crescente radicamento col tessuto economico dell’area vasta cagliaritana. La banca ha potuto incrementare il sostegno al credito di famiglie e imprese, in controtendenza con il sistema che registra, invece, una significativa contrazione sia a livello nazionale che regionale. La crescita conferma il gradimento di clienti e soci per il modello di servizio, basato sul rapporto diretto con la clientela». È stata infine annunciata l’apertura di una nuova filiale a Quartu.

