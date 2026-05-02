Banca del cuore, screening gratuiti 

La prevenzione non è mai stata così vicina: da oggi a martedì 5 piazza Sorcinelli, dalle 9 alle 19, diventa il cuore pulsante della salute grazie al Truck tour “Banca del Cuore”, l’iniziativa promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri.

Gli esami

All’interno di un camion-ambulatorio appositamente allestito, tutti i cittadini avranno la possibilità di sottoporsi a uno screening cardiologico completo e gratuito. Si potranno eseguire screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico e screening aritmico; stampa dell’elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici presenti su BancomHeart; screening metabolico con il rilievo (estemporaneo) di 9 parametri metabolici: colesterolo, trigliceridi, glicemia, emoglobina glicata e uricemia.

La card

A tutti coloro che afferiranno al Truck verrà consegnata una BancomHeart personale, una card unica al mondo che permette l’accesso 24 ore su 24 al proprio elettrocardiogramma, ai valori della pressione arteriosa, alle patologie sofferte, alle terapie assunte, agli stili di vita praticati e a tutti gli esami cardiologici e di laboratorio eseguiti. Tutti i dati verranno custoditi in una “cassaforte” virtuale che consente, attraverso una password segreta conosciuta solo dall'utente, di connettersi dall'Italia e/o dall'estero alla “Banca del Cuore” per consultare o scaricare i propri dati clinici o metterli a disposizione del proprio medico curante o a quello di un pronto soccorso in caso di emergenza.

L’evento vede la partecipazione della Cardiologia del Santissima Trinità (diretta da Carlo Balloi).

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