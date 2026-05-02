VaiOnline
Piazza Sorcinelli.
03 maggio 2026 alle 00:07

Banca del cuore, screening gratuiti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La prevenzione non è mai stata così vicina: da oggi a martedì 5 piazza Sorcinelli, dalle 9 alle 19, diventa il cuore pulsante della salute grazie al Truck tour “Banca del Cuore”, l’iniziativa promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri.

Gli esami

All’interno di un camion-ambulatorio appositamente allestito, tutti i cittadini avranno la possibilità di sottoporsi a uno screening cardiologico completo e gratuito. Si potranno eseguire screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico e screening aritmico; stampa dell’elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici presenti su BancomHeart; screening metabolico con il rilievo (estemporaneo) di 9 parametri metabolici: colesterolo, trigliceridi, glicemia, emoglobina glicata e uricemia.

La card

A tutti coloro che afferiranno al Truck verrà consegnata una BancomHeart personale, una card unica al mondo che permette l’accesso 24 ore su 24 al proprio elettrocardiogramma, ai valori della pressione arteriosa, alle patologie sofferte, alle terapie assunte, agli stili di vita praticati e a tutti gli esami cardiologici e di laboratorio eseguiti. Tutti i dati verranno custoditi in una “cassaforte” virtuale che consente, attraverso una password segreta conosciuta solo dall'utente, di connettersi dall'Italia e/o dall'estero alla “Banca del Cuore” per consultare o scaricare i propri dati clinici o metterli a disposizione del proprio medico curante o a quello di un pronto soccorso in caso di emergenza.

L’evento vede la partecipazione della Cardiologia del Santissima Trinità (diretta da Carlo Balloi).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La festa

Sant’Efisio, trionfo di fede e di colori

l Madeddu, Murgana
Sangue nelle strade

Va diritto alla rotonda: motociclista muore sul colpo

Andrea Lai, 49 anni, era un gommista di Quartu Sant’Elena 
Raffaele Serreli
La festa

Il Santo è arrivato a Pula: bagno di folla e devozione

In tantissimi (anche turisti) hanno accolto la processione nelle tappe di Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro e Pula 
Ivan Murgana
L’iniziativa

L’eredità che unisce un’intera comunità nel segno dell’arte

La visione “infinita” di Maria Lai nel documentario di Paola Pilia 
Giuseppe Deiana
governo

Accise, taglio in due tempi

Ribasso da ieri al 10: poi, con l’incasso dell’extragettito Iva, fino al 22  
Il lutto.

Alex Zanardi, il lungo addio a una leggenda

Il campione che vinse due volte è morto a Padova: ha saputo ispirare il mondo con la sua resilienza 
Campobasso

Ricina, al Pm i telefoni delle vittime

Domani nella casa la Scientifica di Roma. De Vita sentito per 5 ore 