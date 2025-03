Banca del cuore Prevenzione itinerante 

Il truck “Banca del cuore” sarà il 27, 28, 29 marzo a Nuoro. L’obiettivo? Rendere la prevenzione cardiovascolare accessibile a tutti. Dopo il successo delle edizioni precedenti, il truck “Banca del cuore” si prepara per la tappa nuorese, dopo aver attraversato oltre 20 città italiane. Il furgoncino, appositamente allestito, offrirà ai cittadini la possibilità di effettuare gratis, e in totale sicurezza, una serie di controlli per valutare lo stato di salute del proprio cuore. Tra questi un esame elettrocardiografico, elettrocardiogramma, screening aritmico, controllo del profilo lipidico, glicidico e uricemico, calcolo del rischio cardiovascolare. Inoltre, verrà rilasciata la card BancomHeart attiva, che consentirà di accedere in modo semplice e intuitivo allo storico sanitario personale e all’Ecg del cuore attraverso le credenziali personali. La città si è mostrata sensibile verso la prevenzione anche con lo spettacolo di sabato scorso, “Viaggio del cuore di Ippocrate”, dedicato alla medicina narrativa.

Durante la permanenza del Truck saranno svolti dibattiti e incontri sul tema della prevenzione e delle malattie cardiovascolari con i cittadini e con i medici locali. Il Jumbo Truck sosterà per tre giorni a Nuoro, dal 27 al 29 marzo in piazza Italia. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA