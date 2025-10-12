Banca dati violata, caccia agli “spioni” 

Due indagini per l’accesso abusivo a sistema informatico: una penale per scoprire chi abbia consultato illegittimamente lo Sdi, la banca dati delle forze dell’ordine, l’altra militare perché il presunto accesso è stato effettuato da computer del Ministero della Difesa. In mezzo un provvedimento disciplinare, tre giorni di consegna di rigore, ad un carabiniere che non avrebbe tenuto custodite la sua user e la password, usate per gli accessi illeciti.

La vicenda

La vicenda è tenuta sotto stretto riserbo, tanto che non è possibile capire quale computer sia stato utilizzato per gli accessi abusivi, scoperti casualmente nel corso di un controllo tre anni fa. Da quel momento sono scattate le indagini, oltre alla contestazione disciplinare per il titolare dell’account. L’addetto si è difeso con forza, sostenendo che non si potesse escludere che le credenziali gli possano essere state «sottratte in modo del tutto fraudolento, da soggetti non identificati», ma il Comando ha ritenuto che fosse comunque suo obbligo custodire le password e modificarle rispetto alle altre utilizzate per l’accesso al pc. Nel frattempo, però, sono scattate le indagini per capire l’accaduto.

La consultazione

Stando a quanto è stato accertato dalla Procura (la posizione del militare titolare dell’account è comunque stata archiviata perché non è stato lui a usare il computer) ci sarebbero stati quattro accessi «alla banda dati Interforze», effettuando altrettante interrogazioni senza che ve ne fosse un giustificato motivo. Per capire di cosa si tratta, però, è necessario sapere cosa sia lo Sdi, il cosiddetto Sistema di Indagine: si tratta di una banca dati informatica che raccoglie e contiene l’intera attività di polizia giudiziaria effettuata nei confronti dei cittadini. All’interno si trovano non solo i reati contestati, ma anche eventuali provvedimenti amministrativi presi dalla Questura o altro materiale d’interesse investigativo. L'accesso è riservato alle forze di polizia, ma anche gli operatori autorizzati devono avere un giustificato motivo per la consultazione.

Gli accertamenti

In Procura risulta aperta un’inchiesta contro ignoti per accesso abusivo a sistema informatico e sostituzione di persona: dimostrato che il titolare delle credenziali non c’entri nulla, dunque la sua posizione è stata archiviata. Quest’ultimo, però, ha anche fatto ricorso contro la sanzione disciplinare decisa non aver tenuto segrete le sue password. I giudici di primo grado hanno dato ragione al Comando dell?Arma , ma è sempre possibile il ricorso.

RIPRODUZIONE RISERVATA