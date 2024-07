Banari celebra la tradizione della cipolla dorata 

«Luminosa ampolla dal ventre di rugiada»: la descriveva così Pablo Neruda. «Il più bel ventre del mondo. A propria lode di aureole, da sé si avvolge in tondo», aggiungeva Wislawa Szymborska. La cipolla ispiratrice di versi e anche di dipinti, da Cèzanne a van Gogh, è per Banari un simbolo di identità e tradizione. La sedicesima “Sagra della cipolla dorata” celebra questa varietà del bulbo dalle dimensioni generose, il sapore dolce e impieghi più numerosi dei suoi strati. Attorno alla cipolla dorata la Pro Loco e l'amministrazione comunale hanno organizzato una due giorni di eventi che sabato 20 e domenica 21 coinvolgeranno gastronomia, arte, musica e ambiente, come evidenziato alla Camera di Commercio di Sassari visto il suo inserimento nel cartellone di Salude & Trigu.

Il protagonista

Verrà anche assegnato il Premio Cipolla Dorata di Banari 2024 a Gianfranco Zola, per aver fatto onore all’immagine della Sardegna nel mondo. Il prestigioso riconoscimento è una scultura realizzata da Giuseppe Carta, artista banarese celebre in tutto il mondo per le sue creazioni gigantesche dedicate ai frutti della terra.

Da vedere

Oltre venti studenti dell’Accademia di Belle Arti di Sassari renderanno poi omaggio alla cipolla attraverso opere tematiche e installazioni. Il fotografo e architetto Mario Villa presenterà la mostra “Feminas B&W” che vede protagoniste le donne sarde in una personale visione in bianco e nero. Il pittore Luigi Carta esporrà i suoi oli nella mostra “Al Chiaro di Luna”. Giovanna Licheri illustrerà il nuovo spazio d'arte “Carta Creations & Design” dedicato all'opera di Giuseppe Carta.

Il programma

La sagra prenderà il via sabato alle 11 del mattino in piazza Umberto con la presentazione del libro “Grazia Deledda e il cibo” di Giovanni Fancello. Alle 12.30 in Piazza della Palma il Laboratorio del gusto DOC realizzato con Slow Food. Lo chef Mauro Solinas spiegherà come degustare la cipolla dorata abbinandola ai vini Doc del territorio. Alle 18 tavola rotonda della Coldiretti regionale sulla promozione, presentazione e vendita dei prodotti del territorio. Alle 18.30 spazio dedicato alle “Erbe in Sardegna”.Alle 19 la cerimonia di consegna del Premio Cipolla Dorata di Banari 2024 a Gianfranco Zola. Subito dopo si terrà l’inaugurazione ufficiale degli stand enogastronomici alla presenza delle autorità e di tutte le associazioni, e l’esibizione del coro “Su Cuncordu Banaresu”. Il menù sarà un tripudio di specialità proposte dalle proloco di Banari, Usini, Uri, Cheremule, Thiesi, Porto Torres e Villanova Monteleone, oltre al comitato di San Lorenzo Martire. Dalle 21 musica dal vivo con i Gonzales e dalle 23 l dj set di Martina Cannas.Domenica 21 alle 8.30 alla scoperta del territorio sia in mountain bike con l’associazione “Trumabikers” sia a piedi con la guida di Beniamino Carta. Alle 11.30 il laboratorio Baby Master Chef. La manifestazione si conclude alle 12.30 con il pranzo in piazza.

