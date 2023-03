Bambole di Pezza Mymisses, Eva Poles  Il rock oggi è donna 

Mymisses, Bambole di Pezza, Eva Poles: sarà una serata tutta al femminile quella di questa stasera al Fabrik di Cagliari in via Mameli.

Un evento all’insegna del rock e targato Lady Day, format organizzato da Lilium Produzioni, alla prima assoluta in Sardegna, i cui proventi verranno devoluti in beneficenza, per formare borse lavoro destinate alle donne vittime di violenza. A fare gli onori di casa, dalle 21, sarà la giornalista e musicista Jessica Testa, che modererà i momenti di dialogo con sociologhe, psicologhe e responsabili delle Associazioni antiviolenza presenti sul territorio. Carburante per l’hard rock delle cagliaritane Mymisses, di ritorno sulla scena dopo quasi due anni: «Siamo carichissime! Quello della lotta alla violenza sulle donne è un tema che ci sta molto a cuore», ci ha spiegato Laura Sau (chitarra). «Noi donne abbiamo tanto da dire, in un mondo che ci vuole in sordina e questa è un’occasione speciale». A seguire, le Bambole di Pezza: storico gruppo punk rock femminista milanese, volato nell’Isola con una scaletta di pezzi senza peli sulla lingua, tra cui l’ultimo singolo “Non sei sola” ft. Jo Squillo. In chiusura, Eva Poles (ex Prozac+), in consolle per un dj set d’autore. (c. m.)

