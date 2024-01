Bambola gonfiabile in vetrina, proteste contro un locale del Corso 

Una bambola gonfiabile in vetrina con la scritta “fuck me”. Se era goliardia è stata di pessimo gusto. E infatti non è stata apprezzata dalle numerose persone che transitavano nel Corso, bambini compresi, davanti alla vetrina di una chupiteria.

La bambola è stata portata via dopo numerose proteste. Nel frattempo aveva suscitato le stizzite rimostranze di tanti cittadini, che hanno commentato su facebook, e anche da parte della Fipe Confcommercio: «Probabilmente ci sarà una spiegazione, che io non conosco, ma i locali sono imprese a tutti gli effetti e i titolari e i gestori hanno una responsabilità. La nostra organizzazione è totalmente contraria a questa strumentalizzazione del corpo femminile».

In attesa di una spiegazione del gestore, che ieri non era reperibile, la spiegazione sarebbe questa: venerdì nel locale c’è stata una festa di laurea i cui partecipanti avrebbero portato la bambola gonfiabile. Terminata la festa, i gestori si sarebbero dimenticati di portarla via lasciandola in bella mostra nella strada pedonale frequentata a che da famiglie.

