VaiOnline
La storia.
12 febbraio 2026 alle 00:29

Bambino sordo, c’è l’assistenza in classe  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non si sentirà più diverso e, soprattutto, potrà comunicare e farsi capire. Per un bambino di nove anni, sordo dalla nascita, che frequenta una scuola elementare cittadina, arriverà il supporto necessario per poter comprendere le lezioni.

Questo è quanto prevede l'accordo raggiunto due giorni fa dall’avvocata della famiglia con il Comune di Oristano, che dovrà rispettare il Piano educativo del bambino, garantendo 27 ore settimanali di assistenza alla comunicazione in lingua dei segni (e non 29 come i genitori avevano chiesto all'amministrazione comunale inizialmente, alla luce del fatto che il Pei prevedeva 30 ore per assicurare il diritto all'istruzione di un bambino con una grave sordità). Le due ore che mancano sono quelle che si svolgono in palestra, dove l'assistenza non è necessaria.

«Causa conclusa - commenta l'avvocata della famiglia, Francesca Macis - il Comune attiverà mercoledì 18 l'assistenza alla comunicazione Lis in favore del bambino per le ore richieste». La vicenda era iniziata diversi mesi fa quando i genitori avevano deciso di affidarsi a un legale perché dal Comune continuavano a ribadire che i fondi non erano sufficienti per attivare il servizio. Fra diffide e ricorsi in Tribunale, adesso è stato trovato un accordo. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo tragico

Il comandante, i suoi amici e la passione di una vita: il mare

Annullate le feste di Carnevale nelle scuole, il cordoglio del Comune 
Roberto Secci
Ambiente

Un fiume rosso di veleni nel rio Santa Barbara

Tracima la vasca della discarica di Genna Luas: vietato usare quell’acqua per agricoltura e pastorizia 
Stefania Piredda
La legge di iniziativa popolare attende da sedici mesi di cominciare il suo cammino in Consiglio regionale

«Non vogliamo essere una colonia»

Volti e voci della Pratobello 24: la politica dimostri di voler difendere l’Isola 
Alessandra Carta
L’attacco del centrodestra: «Così si va a sbattere»

Le Asl di Cagliari e Olbia ancora senza timone È scontro sulle nomine

L’assessorato non ha un direttore generale: Todde indicherà Schael, ma al Pd non piace 
Roberto Murgia