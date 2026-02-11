Bambino sordo, c’è l’assistenza in classe  

Non si sentirà più diverso e, soprattutto, potrà comunicare e farsi capire. Per un bambino di nove anni, sordo dalla nascita, che frequenta una scuola elementare cittadina, arriverà il supporto necessario per poter comprendere le lezioni.

Questo è quanto prevede l'accordo raggiunto due giorni fa dall’avvocata della famiglia con il Comune di Oristano, che dovrà rispettare il Piano educativo del bambino, garantendo 27 ore settimanali di assistenza alla comunicazione in lingua dei segni (e non 29 come i genitori avevano chiesto all'amministrazione comunale inizialmente, alla luce del fatto che il Pei prevedeva 30 ore per assicurare il diritto all'istruzione di un bambino con una grave sordità). Le due ore che mancano sono quelle che si svolgono in palestra, dove l'assistenza non è necessaria.

«Causa conclusa - commenta l'avvocata della famiglia, Francesca Macis - il Comune attiverà mercoledì 18 l'assistenza alla comunicazione Lis in favore del bambino per le ore richieste». La vicenda era iniziata diversi mesi fa quando i genitori avevano deciso di affidarsi a un legale perché dal Comune continuavano a ribadire che i fondi non erano sufficienti per attivare il servizio. Fra diffide e ricorsi in Tribunale, adesso è stato trovato un accordo. ( s.p. )

