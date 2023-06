Bambino salvato da una barista 

C’è voluto il provvidenziale sangue freddo di una barista in pieno centro a Sant’Antioco per evitare che la mattina della domenica appena trascorsa si trasformasse in una giornata tragica per una famiglia di turisti di Magenta.

Mattia, un bambino di 12 anni, appeno sceso dall’auto, si accascia a terra e accusa un malore. I genitori lo abbracciano e urlano disperati mentre lui comincia a respirare male e a diventare cianotico. Luisa Scano, barista del bar nel corso non ha perso tempo. «Ho capito che stava succedendo qualcosa di grave e mi sono avvicinata. – racconta – La scena era drammatica e il bambino non respirava più: ho cominciato a chiedere a tutti di farmi spazio. Ho fatto ciò che mi hanno insegnato nei corsi di primo soccorso. Dopo averlo disteso bene su un lato, sono riuscita a estrargli la lingua dalla bocca: gli stava impedendo di respirare. Poi l’ho aiutato facendogli muovere le braccia e piano piano, ha ripreso conoscenza. Ora a raccontarlo mi viene da piangere. Gli ho salvato la vita». Un intervento fondamentale, in piazza Italia, completato poi dagli operatori della Sulcis Emergenze e della medicalizzata. «Dopo un paio d’ore, dimesso dal pronto soccorso, Mattia con i suoi genitori e i fratellini sono venuti al bar a salutarmi e a ringraziarmi. Adesso, al raccontarlo, mi commuovo. Ho agito seguendo quello che mi hanno insegnato per il primo soccorso». Luisa che è di San Giovanni Suergiu, con i bambini ha lavorato parecchio come allenatrice di calcio. Un’azione encomiabile che non è passata inosservata, anzi ha colto da subito l’ammirazione di tutti. Sant’Antioco ha la sua “barista salva-vita”.

