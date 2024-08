Bambino rischiava la paralisi: salvato 

Un tuffo mentre giocava nella baia di Porto Frailis stava per trasformare la vacanza di un bambino tedesco in un dramma. Ma la prontezza dei soccorsi e la perfetta gestione del personale del Pronto soccorso di Lanusei hanno salvato il piccolo da una tetraplegia. Ora il bambino sta meglio, è tornato nella sua casa di Brema insieme alla famiglia ed è in grado di camminare, benché per un periodo indosserà un adeguato collare.

Arrivato in Pronto soccorso, il piccolo è stato considerato paziente a rischio. A quel punto è entrata in gioco la sinergia tra i reparti dell’ospedale, con il Pronto soccorso, diretto da Oreste Basso, che ha avuto un ruolo fondamentale nel salvare il piccolo dalla paralisi. Dopo essere stato messo in sicurezza, il bambino è stato portato in Radiologia, diretta da Roberto Prost, in cui sono state effettuate una radiografia e una risonanza magnetica: gli esami hanno riscontrato la frattura di tre vertebre cervicali all’altezza del collo.

«In questi casi - spiega Basso - è importante intervenire subito e senza errori. In caso contrario, il rischio è che un danno di questa portata possa evolversi in una tetraplegia». I genitori del bimbo ringraziano il personale ospedaliero: «Vi siamo immensamente grati, siete stati degli angeli».

