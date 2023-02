Bambino nasce al Pronto soccorso 

La notizia ha fatto subito il giro del Sarrabus. Il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu sottolinea quanto il personale medico si è dimostrato all’altezza: «La bella notizia – spiega - è che sia la mamma che il bambino stanno bene. E poi, viste le poche nascite che ci sono, la notizia è ancora più bella». Restano però le preoccupazioni: «Se per caso – aggiunge Porcu – il Pronto Soccorso fosse stato sguarnito come purtroppo è capitato più volte in passato sarebbe stato un grosso problema. Nel Sarrabus si rischia troppo e questo non lo possiamo permettere. Purtroppo, dal punto di vista sanitario, siamo sempre in allerta eppure abbiamo professionalità di altissimo livello».

Ieri pomeriggio ha accusato dei dolori e si è presentata al Pronto soccorso del San Marcellino di Muravera. Valentina Trebini, una giovane donna incinta di Villaputzu, non pensava ad un parto imminente ed invece, una volta dentro l’ospedale, il piccolo – il primo da quando è stato chiuso il reparto di ginecologia e maternità ormai venti anni fa – è venuto alla luce.

L’emergenza

Una situazione d’emergenza gestita con grande professionalità dai medici e dagli infermieri in servizio al Pronto Soccorso. La giovane mamma e il suo bambino, tutti e due in buone condizioni di salute, sono stati trasferiti con un’ambulanza del 118 di Muravera al Policlinico di Monserrato. Con loro anche il padre 23enne, Gabriele Zicca, anche lui di Villaputzu.

I ringraziamenti

La notizia ha fatto subito il giro del Sarrabus. Il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu sottolinea quanto il personale medico si è dimostrato all’altezza: «La bella notizia – spiega - è che sia la mamma che il bambino stanno bene. E poi, viste le poche nascite che ci sono, la notizia è ancora più bella». Restano però le preoccupazioni: «Se per caso – aggiunge Porcu – il Pronto Soccorso fosse stato sguarnito come purtroppo è capitato più volte in passato sarebbe stato un grosso problema. Nel Sarrabus si rischia troppo e questo non lo possiamo permettere. Purtroppo, dal punto di vista sanitario, siamo sempre in allerta eppure abbiamo professionalità di altissimo livello».

L’ospedale

Il sindaco di Muravera Salvatore Piu mette in evidenza come – per fortuna - tutto sia filato liscio: «Possiamo dire che è un bambino fortunato, ha fatto tutto lui. Ha deciso di nascere al San Marcellino e si è presentato ai cittadini. Posso immaginare la situazione al Pronto Soccorso, i medici hanno vissuto momenti di preoccupazione sperando che andasse tutto per il verso giusto. E per fortuna è andata davvero così. Fino a che tutto è fisiologico, viva il re». Se ci fosse stato qualche imprevisto «allora non so come sarebbe potuta finire». Piu mette in evidenza che «dobbiamo perseguire un parto sicuro. Ecco, non illudiamoci che al momento questo sia possibile a Muravera. La mamma deve essere seguita passo passo e al momento opportuno per partorire deve andare in un centro sicuro».

La Regione

Nei prossimi giorni il manager della Asl Marcello Tidore dovrebbe presentare ai sindaci del Sarrabus e del Gerri l’atto aziendale modificato. C’è ottimismo ma c’è ancora molto da fare.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata