Bambino morto nella clinica, assolto l’anestesista in Appello 

L’anestesista Marco Manca non ha avuto responsabilità nella morte del piccolo Manolo Porcu, il tredicenne deceduto all’alba del 19 novembre 2005 nella Casa di cura polispecialistica Sant’Elena (poi fallita nel 2010) dove era stato ricoverato per un intervento alla schiena. La Corte d’appello civile ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo il ricorso degli avvocati Manuele Mulas e Maurizio Iollo, ma respingendo quello del chirurgo Pierpaolo Mura e della radiologa Stefania Schirru (appellanti in contumace).

In primo grado la causa, intentata nel 2009 dai genitori del bambino, Pino Porcu e Gigliola Pala, si era chiusa con la condanna dei tre sanitari, della società e delle assicurazioni chiamate in causa. Il Tribunale aveva ritenuto responsabili il chirurgo, il radiologo e l’anestesista per la morte del tredicenne - affetto dalla sindrome di Angelman - stabilendo risarcimenti per quasi 800mila euro nei confronti del papà e della mamma, difesi dall’avvocato Roberto Schoccola.

Nei giorni scorsi, la Corte d’appello presieduta dalla giudice Maria Sechi (a latere Grazia Bagella e Enzo Luchi) ha riformato la sentenza nei confronti di Marco Manca che non ha avuto responsabilità nella tragedia, confermando per il resto la sentenza di primo grado. Confermato anche il risarcimento, interamente a carico dell’assicurazione che tutelava la clinica quando Manolo Porcu è morto. (fr.pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA