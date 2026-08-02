«Bambino mio, come farò senza di te?» 

Nel 1975 i Pink Floyd cantavano “I wish you were here” (Vorrei che tu fossi qui). Mezzo secolo dopo quella canzone iconica del gruppo britannico anima il sentimento di una sorella per il fratello che non c’è più, un fratello di due anni più piccolo ucciso con due coltellate in un pomeriggio d’estate. Alessia Concas, 22 anni, rompe il silenzio e sui social ricorda Simone, il fratello che ha amato profondamente e del quale traccia uno spaccato che intreccia amore, dolore e malinconia. Lo ribattezza «il mio bambino», Alessia. «Simone non hai fatto in tempo a diventare uomo, come farò io senza di te?». Sono trascorsi dodici giorni dall’omicidio di Circillai. Le cronache finora hanno parlato di una ragazza investita (da Simone Concas), e del fratello di lei, minorenne, in carcere per omicidio volontario. Ma dall’analisi degli smartphone in corso in Procura potrebbe affiorare un’altra verità.

Il ricordo

Alessia e Simone erano affiatati. Amavano ascoltare musica insieme, seguire i concerti in tv. Vasco Rossi, Pink Floyd. Accanto a loro c’era sempre Eva, il cane di famiglia. «Ora Evina ha un vuoto che non comprende, la tua Vespa e la tua macchina sono ferme e io sono qui a sperare che tu venga a trovarmi in qualunque forma tu desideri perché senza di te sono a metà». Quando Alessia è stata fuori Bari Sardo, a 800 chilometri di distanza, Simone non mancava mai di videochiamarla per farla sentire la sua presenza. Era timido, Simone, al punto che non concedeva foto neanche ad Alessia.

L’amica a quattro zampe

L’eccezione era Eva, l’amica a quattro zampe. I ricordi affiorano tra i pensieri di Alessia. «Con chi guarderò i concerti in tv dopo cena? Con chi ballerò Michael Jackson? Con chi andrò al concerto di Vasco che tanto amavamo cantare? Chi sgriderò perché vuole driftare la macchina nella strada sterrata? Chi mi metterà il casco perché io non lo so agganciare? Chi mi chiederà se è bello col suo outfit? Chi divorerá i miei pancake?».

Amore infinito

Erano fatti dello stesso sangue, Alessia e Simone. Figli di Emanuele e Sara Ferreli, avevano appena due anni di differenza. Stessa generazione. I genitori e la ragazza hanno assistito ai funerali del giovane stretti in un abbraccio intenso, seduti al primo banco della chiesa, travolti da un dolore immane vissuto sempre con estrema dignità. Tra le righe, Alessia si scioglie e si rivolge al fratello volato verso un’altra dimensione: «Ti prometto l’affetto, ti prometto la vicinanza, ti prometto che ti parlerò in ogni modo, ti prometto che ti porterò in ogni luogo, ti prometto verità». La dedica che suggella il post è struggente: «Ti amo Simo, vola in alto, ma non troppo, perché ho bisogno di te vicino, il mio fratellino per sempre, e perché, come dicevano, i nostri amati Pink Floyd, i wish you were here».