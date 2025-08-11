Bambino di sei anni sparisce in mare: bagnanti mobilitati 

Venezia . È sfuggito allo sguardo della madre ed è scomparso in mare. Le urla disperate della donna e immediatamente è scattato l’allarme. Mentre arrivavano le squadre dei vigili del fuoco e del pronto intervento, nelle acque antistanti la spiaggia del camping Vela Blu a Cavallino Treporti c’è stata la mobilitazione dei bagnanti che hanno creato una catena umana per cercare il piccolo.

La scomparsa è avvenuta nel tratto di spiaggia (presidiato dai bagnini) tra il villaggio San Paolo e il camping Vela Blu. Il bambino era con la madre che, all’improvviso, lo ha perso di vista. L’allarme è scattato alle 16 ed è stata proprio la donna, che non vedendolo più tornare a riva, ha chiamato i soccorsi subito sostenuta dalle tante persone che trascorrevano il pomeriggio in spiaggia. Una cinquantina di bagnanti hanno formato una catena umana, partendo dalla battigia e proseguendo verso il mare, per scandagliare il tratto dove il piccolo è stato avvistato l’ultima volta. I soccorritori ritengono probabile che il bambino possa essersi spinto troppo avanti nell’acqua sino a che, perso l’orientamento, potrebbe non essere più riuscito a tornare a riva. Le ricerche sono coordinate dalla capitaneria di Porto di Venezia; vi partecipano i sommozzatori e il nucleo regionale dei vigili del fuoco del Veneto che stanno impiegando anche le moto d’acqua. Le condizioni dell’acqua erano buone: non c’era vento, niente che sconsigliasse il bagno. Il fondale è basso e la corrente, di fronte al camping Vela Blu, era diretta verso sud- ovest, cioè verso Venezia.

RIPRODUZIONE RISERVATA