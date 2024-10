Bambino di 8 anni investito da un’auto: è grave al Brotzu 

Investito da un’auto in via Quirra, un bambino di otto anni è ricoverato all’ospedale Brotzu e tenuto in osservazione. Ma su quanto avvenuto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Sant’Avendrace perché i contorni della vicenda sono poco chiari.

L’incidente è avvenuto ieri sera nella zona del mercato. Il bambino è stato subito soccorso dal padre che lo ha portato al Santissima Trinità. Da qui i medici hanno disposto il trasferimento, con assegnato un codice rosso, al pronto soccorso pediatrico del Brotzu. Avendo battuto la testa, il bambino (che era cosciente) è stato sottoposto a una serie di accertamenti nel reparto di chirurgia pediatrica. Soltanto al termine degli esami e dopo l’esito della Tac i medici scioglieranno la prognosi.

Secondo quanto riferito dal papà, un’auto avrebbe travolto il bambino. Sentito dai carabinieri, il padre ha però detto di non aver visto ne il modello, né la targa della vettura. E da ieri sera i militari sono al lavoro per cercare di capire cosa sia avvenuto. C’è davvero un’auto pirata con un conducente che dopo l’investimento si è allontanato? E perché non è stato visto? Oppure qualcuno ha notato l’incidente e si è presentato di notte dai carabinieri per informarli? O è successo altro?

