Bambino di 7 anni strattonato, la madre denuncia 

«Ho presentato querela perché quanto accaduto non si ripeta. I bambini e le loro mamme devono sentirsi liberi di poter giocare, camminare e uscire in piazza del Carmine e in ogni posto della città senza aver paura di essere aggrediti o molestati». La 27enne, mamma del bambino di sette anni vittima di un pesante scherzo da parte di due giovani del Bangladesh mercoledì pomeriggio, ieri mattina ha raggiunto gli uffici della Questura, ufficializzando la querela nei confronti dei due uomini.

«Mio figlio dopo la scuola stava giocando con gli amici nella piazza. Io ero con l’altra mia figlia più piccola su una panchina. Improvvisamente mio figlio è arrivato urlando “mamma, mamma, mi vogliono portare via”. piangeva. E una signora ha confermato: due tizi hanno sollevato mio figlio, strattonandolo». A quel punto la mamma ha chiamato la Polizia. Gli agenti delle volanti hanno subito identificato i due cittadini del Bangladesh: «Non volevamo far del male a nessuno. Siamo ubriachi, era solo uno scherzo», hanno detto. Ora con la querela si dovranno verificare gli eventuali reati commessi dai due. «Piazza del Carmine», conclude la 27enne, «non è più il salotto buono della città del passato. Servono controlli». (m. v.)

