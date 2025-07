Bambini, vietato ammalarsi 

Due soli specialisti (più il primario) per tutti i bambini della Gallura, è l’organico del reparto di Pediatria del Giovanni Paolo II. Difficile anche coprire i turni in un quadro del genere. Progressivamente si è passati da tre reparti operativi nel Nord Est (Olbia, Tempio e La Maddalena) a un solo presidio che serve tutto il territorio e non ha più medici. Il Giovanni Paolo II è l’unico ospedale dove sono possibili i ricoveri: nelle altre strutture sanitarie galluresi (Paolo Dettori e Paolo Merlo) la pediatria è un ambulatorio tenuto a fatica in piedi da altri due specialisti. La stessa Asl aveva confermato qualche settimana che “per diversi motivi mancheranno all’appello tre medici strutturati”. La situazione viene fronteggiata con specializzandi e, dice la Asl, contando “su ulteriori risorse che auspichiamo possano convergere verso la nostra Unità Operativa, attraverso la manifestazione d’interesse che sta per andare in pubblicazione”.

Punto nascite a rischio

Nel frattempo, però, il reparto è in apnea e il problema non è solo il carico di lavoro eccessivo per i medici del Giovanni Paolo II. L’allarme ora riguarda anche per il Punto nascite di Olbia. I due reparti, Ostetricia e Pediatria, sono legati ed è in discussione la “catena” della assistenza a mamme e bambini. Un tema che preoccupa le organizzazioni sindacali, in vista della redazione del nuovo atto aziendale, annunciato dal commissario straordinario della Asl, Ottaviano Contu. Jessica Cardia, segretaria territoriale della Cgil Fp, non si tira indietro ed entra subito nel merito della questione: «È vero, stiamo valutando una interlocuzione con il commissario straordinario sulla questione della Pediatria e del Punto nascite di Olbia. L’alert è motivato dai dati che sono ben noti alla Asl. La Pediatria è in estrema difficoltà, parlano da soli i dati dell’organico. Ma se andiamo a esaminare i numeri del Punto nascite vediamo che quest’anno, ad oggi, sono nati 317 bambini. Una mamma sceglie Olbia anche perché sa di poter contare su una struttura che seguirà adeguatamente il suo bambino. Altrimenti potrebbe rivolgersi altrove. Nel 2015 abbiamo sfiorato i mille nati a Olbia e il tema sul tavolo era quello di aprire Neonatologia, perché c’erano i numeri per farlo. È urgente dare garanzie per una Pediatria che funzioni, altrimenti mettiamo in discussione tutto».

