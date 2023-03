Bambini supereroi anti violenza 

Il cinema come strumento per la creazione di nuovi immaginari e la decostruzione degli stereotipi di genere, tra i banchi di scuola. Questa mattina prende il via il progetto Educatə, a cura di CinematograFica, associazione che promuove l’equità di genere e l’empowerment femminile tra la Toscana e la Sardegna, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MiM. Coinvolte le due quinte classi della primaria e le due prime della secondaria di primo grado ed è un progetto di dialogo fra le due regioni.

Il terzetto

Attraverso film, cortometraggi, animazioni, giochi interattivi e multimediali tre ragazze dell’associazione, Claudia Morini di Tocco, 32 anni, di Firenze, Simona Castoldi, 37 anni di Lanusei, e Daniela Colamartina, 34 anni, de L’Aquila, proveranno a scardinare stereotipi e far nascere nuovi eroi ed eroine, facendo venire fuori il superpotere di ogni bambino. La presidente, Claudia Morini di Tocco spiega: «È un progetto educativo di prevenzione della violenza e delle discriminazioni di genere attraverso il cinema. Saranno incontri basati sul dialogo, aperto e vivace, sulla creatività, con un focus sull’accettazione del corpo, sulla gestione delle emozioni, sul rispetto dell’individualità. L’obiettivo è accrescere la consapevolezza che tutti hanno le stesse possibilità al di là del genere, perché i bambini possano trovare il loro superpotere, come i supereroi, e sviluppare dinamiche di mutuo rispetto senza un occhio stereotipato e discriminante».

Le attività

Gli studenti si cimenteranno in un laboratorio di creazione di personaggi legati al mondo del cinema in maniera più contemporanea lontana da eroi ed eroine che affollano i multisala. «Dal punto di vista cinematografico», continua Simona Castoldi, «il lavoro sarà orientato ad avere più consapevolezza dei prodotti che i bambini e ragazzi guardano, dandogli l’idea che esistono tanti altri prodotti rispetto ai prodotti mainstream. Infatti, cerchiamo di usare prodotti che provengono da altre realtà, che raccontano storie diverse, da punti di vista diversi». A collaborare con l’Associazione, l’illustratrice Luchadora e le documentariste Elisa Chiari e Francesca Trovato. Atto finale del gemellaggio un viaggio degli studenti di Lanusei in Toscana.