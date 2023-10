Bambini, spesso è predisposizione 

Quali sono le cause dell’epilessia nei bambini?

Nel 70% è causata da una predisposizione genetica, con un esordio delle crisi in qualsiasi età. Si tratta spesso di forme età-correlate, con un decorso limitato a una fascia d’età in bambini con uno sviluppo normale, responsive alla terapia farmacologica. Nel 30% dei casi l’epilessia è il sintomo di un’altra patologia cerebrale (vascolare, malformativa, tumorale, infiammatoria, infettiva, genetica, immunologica, metabolica). In questi bambini le crisi epilettiche possono resistere alla terapia farmacologica e sono spesso associate a disabilità intellettiva e disturbi comportamentali.