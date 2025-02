Bambini, silenzio in sala, comincia la favola “Pepe e Ciro”, un’avventura da scoprire 

Viaggio picaresco di due moderni antieroi, sulle tracce di “Don Chisciotte”, il celebre hidalgo nato dalla penna di Miguel de Cervantes, con “Pepe e Ciro all'avventura / Storie di libri, mulini e cavalieri”, uno spettacolo con attore e burattini della compagnia C’è un Asino che Vola, in collaborazione con Ortoteatro, interpretato e “animato” da Roberto Scala e Giorgio Rizzi, in cartellone oggi alle 10.30 al Teatro Massimo di Cagliari sotto le insegne della Stagione di Teatro Ragazzi 2024-2025 organizzata dal Cedac / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna.

Una pièce originale e divertente, a misura di giovanissimi, scritta da Roberto Scala, Giorgio Rizzi e Fabio Scaramucci, con musiche a cura di Giorgio Rizzi e Roberto Scala, scenografie e burattini realizzati da Giorgio Rizzi e costumi di Graziella Bonaldo, per la regia di Fabio Scaramucci: i protagonisti, Pepe e Ciro, sono «due poveri contadini perseguitati da una fame atavica» e vittime della crudeltà e del pessimo carattere di una donna, rispettivamente moglie e sorella dei due sventurati, che unisce l'avidità alla tirchieria. La loro esistenza, già difficile e grama, fatta di fame e fatica, peggiora ulteriormente a causa del Dottor Crastulo, un «losco figuro» che cerca di raggirare gli abitanti del paese. “Pepe e Ciro all'avventura” offre ai nostri bambini le chiavi per decodificare e comprendere il mondo e distinguere tra il bene e il male.

